Bolu’da aynı köyde zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı Zehirlenen 20 kişiden 8’i yoğun bakımda tedavi görüyor

Bolu’da aynı köyde yaşayan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aralarında çocukların da olduğu 20 kişiden 8’i yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan aralarında çocuklarında olduğu 20 kişi, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenelerde değerlerinde enfeksiyon tespit edilen vatandaşlar tedavi altına alındı. Hastaneye başvuranların bir bölümü Ankara’ya sevk edilirken, çocukların yoğunlukta olduğu 20 kişiden 8’inin tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.



Sulardan numune alındı

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gidenlerin sayısında yaşanan artışın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı köyde çalışma başlattı. Ekipler, köyün içme suyu olarak kullandığı depodan numune alarak test için laboratuvara götürdü.



"Kesin teşhis konulamıyor"

12 yaşındaki oğlu hastanede tedavi altına alınan Sezgin Aydoğan, "İlk etapta şiddetli karın ağrısı, kanlı ishal ve akabinde halsizlik yaşadı. Biz hastaneye yaklaşık 3 gün önce geldik. Doktorlarımızın kontrolü sonrasında yatış kararı aldık. Doktorlar kesin bir teşhis koyamıyor. Bağırsak enfeksiyonu ile alakalı olabileceğini söylüyorlar. Tedavi süreci burada devam ediyor. Tam sayısını bilmiyorum ama 1015’in üzerinde kişide aynı rahatsızlık ve aynı belirtiler var. Yetişkinlerde de duyduklarım oluyor. Benim çocuğumun durumu diğer çocuklara göre bir nebze daha iyi. Yeğenlerimi Ankara’ya gönderdik. Orada diyalize girecekler. Ama bu daha iyi seyredecek diye bir şey yok, değerler anlık değişiklik gösterebiliyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Sudan da başka bir şeyden de olabilir. Araştırması yapılıyor" dedi.



"Neden olduğunu bilemiyoruz"

Annesi ve kayınvalidesi rahatsızlanan Sedat Keskinkılıç, "Rahatsız olan annem ve kayınvalidem. Dün oğlumu götürdüm üniversiteye. Oğlumda bir şey yok ama mahallede var. Sayı vermek gerekirse yaklaşık 810 hanede var. Annemin durumu ciddi. Bayramın dördüncü gününden beri hastanede yatıyor. Kayınvalidemin de yatışını yaptık. Neden olduğunu bilemiyoruz. Annemde var bende yok. Annem haricinde sadece kayınvalidem bu rahatsızlık var, aynı evde yaşayan diğerlerinde yok. Aynı besinler, aynı ortam ama nedenini bilemiyoruz" diye konuştu.

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