Bolu'da 20 çocuk zehirlendi; 8'i yoğun bakımda (2)

İÇME SUYU İLAÇLANDI
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 8'i yoğun bakıma kaldırılan 20 çocuk ile bazı yetişkinlerin zehirlediği Yuva köyüne giderek inceleme yaptı. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de köyün içme suyu deposundan numuneler alarak suyu ilaçladı. Numunelerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-07-19 14:15:51
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