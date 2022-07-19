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Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "İki tane daha transferimiz olacak"

İHA

Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "İki tane daha transferimiz olacak"

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Pendikspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Önemli ve uzun süredir görüştüğümüz iki tane daha transferimiz olacak” dedi.
Spor Toto 1. Lig takımı Pendikspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da girdiği kampta sürdürüyor. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren Pendikspor’da transfer çalışmaları da devam ediyor.
Yoğun bir dönemden geçtiklerini ifade eden Osman Özköylü, "Hem antrenmanlar hem de hazırlık maçlarıyla yoğunluk arttı. Ligin başlamasına da artık kısa bir zaman kaldı. Bundan sonraki süreci lige hazırlanmak için en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Genel anlamda oyuncularımızın ortaya koyduğu maç ve antrenman performansından oldukça memnunuz. İstediklerimiz büyük oranda ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki bizim avantajımız geçen seneden kalan oynadığımız oyunu bilen, ne istediğimizi bilen bir oyuncu grubumuz var. Geçen sene zaten 20 puan farkla şampiyon olmuş bir oyuncu grubumuz var. Buna da bu sene dahil ettiğimiz daha önceki yıllardan beraber çalıştığımız oyuncular var. Onların da oyunumuzu bilmesi, sistemimizi bilmesi bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Takım içerisindeki, saha içerisindeki uyum gayet güzel. Her şey olumlu bir şekilde ilerliyor. İnşallah sıkıntısız bir şekilde, herhangi bir sakatlık yaşamadan lige en hızlı ve en iyi şekilde girmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Süper Lig iddiamız olmayacak”
Spor Toto 1. Lig’de kalıcı olmak istediklerini kaydeden Özköylü, hedeflerinin herkese keyif veren bir oyun oynamak olduğunu belirterek, “Bu ligde ilk defa oynayan bir kulüp olarak doğru bir kadro ve kulüp yapılanmasıyla beraber kalıcı bir Pendikspor amaçlıyoruz. Hedefimiz bu. İlk çıktığımız sezon bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz, o yüzden kadromuzu doğru ve iyi oyuncularla takviye ettik. İçeride de zaten çok iyi oyunculara sahibiz. Çok büyük hedefler koymadık, oyuncularımıza da bunun dışında bir telkinde bulunmadık. 'Biz şampiyon olacağız, biz süper lige çıkacağız' gibi bir iddiamız hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Dediğimiz gibi oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçlar bizi nereye götürecek onu ilerideki süreçte göreceğiz” diye konuştu.

“Genç oyuncuları araştırıyoruz”
Transfer sürecini değerlendiren Özköylü, “İki tane daha transferimiz olacak, önemli ve uzun süredir görüştüğümüz oyuncular. Bugün itibariyle Fenerbahçe U19 takımından yapmış olduğumuz iki tane transfer var. Bizim kulüp olarak gelecek adına umut bağladığımız iki tane futbolcu. Bizim ligde bir kontenjan durumu var. Federasyonun belirlediği kadro yapılanması içerisinde belli yaş grupları içindeki oyuncuların kadronun içinde olması gerekiyor. Biz hem buraya sağlam oyuncular almak adına hem de kulübün geleceğine sağlam yatırım yapmak adına bu tür genç oyuncuları araştırıyoruz, buluyoruz, transfer ediyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Oyuncular illa ki oynayacak diye alınmayacak bu sezon. Ama kulübün gelecek senelerine yatırım yapmak adına yapılmış transferler olacak. Düşündüğümüz bir yerli bir yabancı transfer var. Mevkii olarak söylemeyeyim” ifadelerini kullandı.

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