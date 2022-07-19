Bolu'da 20 çocuk zehirlendi; 8'i yoğun bakımda (3)

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BAKAN KOCA: 21 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da zehirlenerek hastaneye kaldırılan kişilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fahrettin Koca paylaşımında, "Bolu´nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10´u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-07-19 23:22:33



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