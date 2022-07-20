Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (3)

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SAĞLIK EKİPLERİ EV EV DOLAŞIYOR

Zehirlenme vakalarının görüldüğü 729 nüfuslu Yuva köyünde sağlık ekipleri, ev ev dolaşarak köylülerin durumu hakkında bilgi aldı. Kendini kötü hisseden kişilerden kan alınarak test yapıldı. Suların kesik olduğu köyde, cami bahçesine yüzlerce su depolandı. Köylüler, pet şişelerdeki suyu alarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu arada hastanede tedavi gören kişi sayısının 36'ya yükseldiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-07-20 15:23:39



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