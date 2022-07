Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı (2)

MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Abant Gölü Milli Parkı çevresinde at ve fayton faaliyetlerinin sonlandırılmasıyla ilgili Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Şube Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Abant'ta faytonculuğun yasaklanma gerekçelerinin anlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Abant Gölü Milli Parkı'nda at ve fayton çalıştırılması nedeniyle alandaki hayvan dışkılarının genel olarak çevre kirliliği oluşturmasından ve kötü kokuya sebep olmasından çok sayıda ziyaretçinin rahatsız ve şikayetçi olması, faytonların milli park içindeki araç trafiğinde aksamalara neden olması, alan içerisindeki başıboş bırakılan atların özellikle yaşlı ve küçük yaştaki ziyaretçilerin can güvenliklerini tehlikeye atması, hayvan bakımlarının ve tedavilerinin ihmal edilmiş olması nedenleriyle Abant Gölü Milli Parkı'na at ve fayton girişi yasaklanmıştır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

