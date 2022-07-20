Abant Tabiat Parkı’nda fayton dönemi sona erdi Faytonların göl çevresinde dolaşması yasaklandı Geçimini faytonculuktan kazanan köylüler iş yapamaz hale geldi

Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Milli Parkı’nın simgelerinden olan faytonların göl çevresinde dolaşması yasaklandı. Kararla birlikte göle yakın bölgedeki yaylalara giden faytoncular iş yapamaz hale geldi.



Abant Milli Parkı’nın simgelerinden olan faytonlar, hayvanların zor koşullarda çalıştırılması ve çevre kirliliği gerekçe gösterilerek kaldırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin faytonculuk yapan yaklaşık 200 kişiye kararı bildirmesinin ardından atlar ve faytonlar Örencik Yaylası’na kaldırıldı. Gölden uzak bir bölgede müşteri bekleyen faytoncular, iş yapamaz hale geldi. Mağdur olduklarını söyleyen faytoncular, yetkililerden yardım istedi.



“Atların bedeli ödensin”

30 yıldır faytonculuk yapan Hayrettin Türe, “Çevik kuvvet ekipleriyle gelerek 'Çıkacaksınız' dediler. Biz 30 senedir burada iş yapıyoruz. Köroğlu’nun atları bunlar. Tarihi bir bağı var. At ve fayton denilince Abant’ın ayrı bir özelliği bu. Talebimiz göl kenarında faytonlarla tur atmak. Sözleşmemiz bitti ama devamını istiyoruz. Eğer kalkacaksa da atların bedeli ödensin. En azından zararımız olmasın. 1 Eylül’e kadar sezon devam ediyor. At aldık. Bunları ne yapacağız? Arpanın çuvalı 400 lira. Biz bunları nasıl doyuracağız? Ben 53 yaşıma girdim. Bu yaştan sonra ben ne yapayım. Bunlar ailenin birer ferdi. Çocuğumuz gibi. Yaylada 12 saat beraberiz” dedi.



“Ben ne iş yapacağım”

Faytonculuk yapan Yılmaz Balta ise, “1998 yılından beri Abant’ta fayton işletmeciliği yapıyorum. Bayramdan sonra bizi göl çevresinden kaldırdılar. Buraya çıkardılar. Biz mağduruz. 3 tane çocuğum var. 2’si okuyor. 1’i de bu sene okula gidecek. Benim başka bir gelirim yok. İlkokul mezunuyum. İş yerlerine başvuruyorum ama 'Senin yaşın 40 olmuş, alamayız' diyorlar. Ben ne iş yapacağım? Turistler geldi. Onları burada gezdirdik. Buradan da memnun kalmıyorlar. Bir çare istiyoruz” diye konuştu.

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