Bolu'da sudan zehirlenen kişi sayısı 112'ye yükseldi



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da sudan zehirlenenlerin sayısı 112'ye yükseldi, 60 hasta taburcu oldu, 52'sinin tedavisi ise devam ediyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, şu anda hastaların hayati tehlikesinin olmadığını belirterek, "Çok şükür şu anda gidişat iyiye doğru gidiyor ama çevre illerde diyaliz gören çocuklarımız var. İdari ve adli süreç başladı" dedi.

Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşanlar başka şehirlerdeki hastanelerde tedaviye alındı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, vakalarla ilgili, "Bilindiği gibi ilk bizim tespitimiz 16 Temmuz Cumartesi günüydü. O günden itibaren gün gün sayılarda artış oldu. Ama son günlerde bir yavaşlama oldu. Şu an itibarıyla sağlık kurumlarına başvuran hasta sayımız 112, bunların 52'si şu anda halen ilimizde ve civar illerdeki hastanelerde tedavi altında, 60 hastamız da taburcu edildi" dedi.

'HAYATİ TEHLİKESİ OLAN HASTA YOK'

Vali Kılıç, su deposunun temizlendiğini ifade ederek, "Bu salgının başlamasından itibaren İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğin diğer birimleri çok ivedi bir şekilde olaya müdahale ettiler. İlk başta bu suyun kullanılmaması noktasında gerekli ikaz ve uyarılar yapıldı. Depoların temizliği yapıldı. Biz bunun yanında bütün depoların temizliğini yapma kararı aldık. Kaymakamlıklarımız, İl Özel İdaresi ve sağlık kuruluşlarımızla aynı zamanda diğer depolarımızı da temizliyoruz. Şu an itibarıyla hayati tehlikesi olan hastamız yok ama 52 hastanın tedavisi devam ediyor" diye konuştu.

DURUM İYİYE GİDİYOR

Hastaların durumunun iyiye gittiğini anlatan Vali Kılıç, "Ben sabah da hastanedeydim, çocuklarımızı ve büyük hastalarımızı ziyaret ettim. Çok şükür onların durumlarında iyileşmeler var. Çocuklar, insanlar gülmeye başlamış. Bu da bizi memnun ve mutlu etti. Sanıyorum diğer hastalarımız da kısa sürede tedavi olacaklar, evlerine ulaşacaklardır" dedi.

Hastalığın sebebiyle ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Vali Kılıç, "Bu hastalığa sebebiyet veren bulgularla alakalı da burada su kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu kesin sudan kaynaklandı. Onların numuneleri de alınıyor ama burada başka bir karışım veya farklı bir şeyden su etkilenmiş olabilir mi o noktada araştırmalar devam ediyor. Şu aşamada bütün köyümüzde gerekli tedbirler alınmış sağlık yönünden" ifadelerini kullandı.

KÖYE SU VERİLECEK

Vali Kılıç, köye su verilmeye başlanacağını açıklayıp şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla da yavaş yavaş kontrollü bir şekilde köyümüze de su vermeyi düşünüyoruz. Onların da tahlilleri yapılacaktır. Çok şükür şu anda gidişat iyiye doğru gidiyor ama çevre illerde diyaliz gören çocuklarımız var. İnşallah onlar da kısa sürede diyalizden de kurtulurlar ve evlerine ulaşırlar. İdari ve adli süreç başladı. Onunla ilgili hem Valilik olarak hem de adli süreçte başladı. Adliye kendi araştırmalarını yapıyor. Bizler de kendi araştırmalarımıza başladık. Onlar devam ediyor. Onun sonucunu da göreceğiz."

Tahlil sonuçlarının çıkmaya başladığını ifade eden Vali Kılıç, şunları söyledi:

"Tahlillerin sonuçları kısım kısım çıkıyor ama burada net tabloyu görmemiz lazım. Orada sudaki bu mikrobun tam neden kaynaklandığını görmemiz lazım. Bunun için şu aşamada tahlil sonuçlarını söylemek için erken ama sudan kaynaklanan bir bulaşıcı, ondan bu hastalığın çıktığını düşünüyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-07-22 14:25:46



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