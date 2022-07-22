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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu

İHA

Devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu

Bolu’da seyir halindeyken kontrolden çıkarak ormanlık alana devrilen traktördeki anne ve oğlu kazadan yaralı kurtuldu.
Kaza, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Baltalı köyü Gölcük Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Sabriye Akdemir (47) ile birlikte yayladan köye giden Yusuf Akdemir’in (19) kullandığı 14 DZ 983 plakalı traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi. Traktörün altında kalmaktan yaralı kurtulan anne ve oğlunu gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sedyeye yerleştirdikleri anne ve oğlunu bulundukları yerden çıkardı.
Kazadan yaralı kurtulan anne ve oğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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