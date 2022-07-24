Highway, 11’inci yılını Hande Yener’le kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Highway, 11’inci yılını Hande Yener’le kutladı

İHA

Highway, 11’inci yılını Hande Yener’le kutladı

Bolu’da Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway AVM, 11’inci yılını Hande Yener konseriyle kutladı.

Bolu’da, Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, 11’inci yılını sevilen sanatçı Hande Yener’le kutladı. Açıldığı günden itibaren Türkiye’nin gözde sanatçılarının konserleriyle müşterilerine keyifli anlar yaşatan Highway, 11’inci yılında Hande Yener ve Çağın Kulaçoğlu ile müşterilerine keyif dolu anlar yaşattı.
Hande Yener konseriyle doyasıya eğlenen vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik ederek cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da içme suyundan zehirlenenlerin sayı 130’a yükseldi İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinden su depolarıyla ilgili karar çıktı
YEREL HABERLER Bolu’da içme suyundan zehirlenenlerin sayı 130’a ...
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi (2)
YEREL HABERLER Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi (2)
Bolu’da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bolu’da içme suyundan zehirlenen vatandaş son ...
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi
YEREL HABERLER Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi
Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü (3)
YEREL HABERLER Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi ...
Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Sağlık Bakanı Koca, zehirlenme vakalarında son sayıyı açıkladı
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, zehirlenme vakalarında son sayıyı ...
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 ...
Çocukların bahçede oynarken karşılaştığı yılan doğaya salındı
YEREL HABERLER Çocukların bahçede oynarken karşılaştığı yılan doğaya ...
Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi ...
Bolu’da, içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bolu’da, içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını ...
50 bin liralık yöresel ürün çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı Köylülerin yöresel ürünlerini çalan 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 50 bin liralık yöresel ürün çalan hırsızlar güvenlik ...
Devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu
Bolu'da sudan zehirlenen kişi sayısı 112'ye yükseldi
YEREL HABERLER Bolu'da sudan zehirlenen kişi sayısı 112'ye yükseldi
Bolu’da zehirlenme vakalarında sayı 112’ye ulaştı Bolu Valisi: "Sudaki mikrobun tam olarak neden kaynaklandığını görmemiz gerekiyor"
YEREL HABERLER Bolu’da zehirlenme vakalarında sayı 112’ye ...
İç hastalıkları uzmanından doğal kaynak sularına karşı önemli uyarı "Ölüme sebebiyet verecek ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir" "Doğal kaynak suları kaynatılmadan tüketilmemeli"
YEREL HABERLER İç hastalıkları uzmanından doğal kaynak sularına ...
Highway, 11'inci yılını Hande Yener'le kutluyor
YEREL HABERLER Highway, 11'inci yılını Hande Yener'le kutluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.