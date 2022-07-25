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MHK Başkanı Sabri Çelik: “Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemi devreye sokulacak” Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Türk hakemliği tartışmaların odağında kaldı”

İHA

MHK Başkanı Sabri Çelik: “Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemi devreye sokulacak” Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Türk hakemliği tartışmaların odağında kaldı”

Bolu’da Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri açılış töreninde konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik, “Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi UEFA'nın çizgisiyle aynı olacaktır. FIFA’da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Gerekli olduğunda diğer ülkerlerden VAR hakemi devreye sokulacak” dedi.
Bolu’da, 20222023 sezonunda görev alacak hakemlerin eğitimleri için 7 gün sürecek olan Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri başladı. Karacasu beldesinde bulunan bir otelde başlayan seminere, MHK Başkanı Sabri Çelik, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA VAR Eğitimcisi Pavel Gill ve hakemler katıldı.

“Süper Lig atamaları hibrid sistemle yapılacak”
Seminerin açılış konuşmasını yapan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, “Süper Lig atamalarını hibrid sistemle yapacağız. Yazılan ve test edilen bir uygulamayla üç ayrı havuzda toplanan yaklaşık 40 ayrı input ile atamalar otomatik olarak önümüze gelecek. Merkez Hakem Kurulu takdiri ancak zorunlu olursa devreye girecek. Bu programın detaylarını şeffaflık adına futbol paydaşlarına açmaya hazırız. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi UEFA'nın çizgisiyle aynı olacaktır. FIFA’da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Bunun için çeşitli aşamalarla yaptığımız çalışmaları tamamladık. Bu çalışmalarda mümkün olduğu kadar herkesin fikrini ve onayını almak temel prensibimiz oldu. Ayrıca gerekli olduğunda diğer ülkelerden de VAR hakemleri devreye sokulacak” dedi.

“Gözlemci sayısı 2’ye çıkarılacak”
Gözlemci sayısının 2’ye çıkarıldığını ve yaşının 70’e yükseltildiğini belirten Çelik, “Bu sezondan itibaren biri stadyum diğeri Riva olmak üzere iki gözlemci müsabakaları izleyecek. Daha hassas değerlendirme için yapılan bu model hakem gelişimine de katkı sağlayacaktır. Her iki gözlemcinin not ortalaması hakemin notu olacaktır. Gözlemci raporunda da sayısal sisteme geçilecektir. Bu nedenle teminde güçlük çekilen Süper Lig gözlemci yaşını da UEFA yaşı olan 70’e yükselttik. Çünkü Süper Lig’de kariyerini tamamlayan hakemlerin neredeyse tamamı VAR hakemi olarak devam etmek istiyorlar. 5 yıl içinde mevcut gözlemci kadrosu yarı yarıya inecek. Bu kadroyu bir alt kadrodan tamamlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükekşi: “Biz sizlere sonuna kadar güveniyoruz”
Seminerde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, yabancı hakemlerle ilgili kamuoyunda yanlış bilgilerin olduğunu belirterek, “Son 1 yıla baktığımızda Türk hakemliği belki de hiç olmadığı kadar tartışmaların odağında kaldı. Yaşananlar sizleri de futbolumuzu da olumsuz etkiledi. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu sezonda tüm bu olumsuzlukların sizlerin kanalıyla olumluya dönüştürüleceğini umuyoruz. Kamuoyunda yanlış değerlendirildiğini düşündüğüm 2 konu var. Birisi yabancı yabancı hakemlere kapının açıldığı yönünde. Konu hiç de öyle değil. Biz prensip olarak yabancı hakem getirmek için değil ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirme kararı aldık. Bunu da kamuoyu ile paylaştık. Erasmus modeli gibi nasıl öğrencileri uluslararası değişim yapıyorsak Elit hakemlerimizi özellikle UEFA’ya kayıtlı ülkelerle değiştirmek için yurt dışına giderek maç yönetmesi, yabancı hakemlerin de ülkemizde maç yönetmesi konusunda karar aldık. Bunun dışında başka bir kararımız mevcut değil. Biz sizlere sonuna kadar güveniyoruz” diye konuştu.

“VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık”
Büyükekşi, saha ve VAR hakemlerini ayırdıklarını söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl baktık ki 3 günde bir bazı hakemlerimiz 3 gün önce sahada, 3 gün sonra VAR’da, tekrar sahada. İnanılmaz bir trafik içerisinde maç yönetmişler. Bunun da birçok kesimden tepki aldığını gördük. O yüzden VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Bunun da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Hakemlerimizin bu konuda mutlaka çok daha iyi deneyimleri olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü her konuda uzmanlaşmaya ihtiyaç var. VAR hakemlerinin de bu konuda uzman hale geleceklerini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Seminerin açılış konuşmalarının ardından TFF Başkanı tarafından Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Orkun Aktaş'a plaket ve hediyeler verildi.

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