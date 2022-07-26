(ÖZEL) Pendiksporlu Thuram: Takıma katkı sağlamak istiyorum 



"Pendikspor'un iyi bir projesi var""Türkiye'den gitmek istemiyordum, tekrar geldiğim için çok mutluyum"Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekibi Pendikspor'un yeni transferi Rogerio Thuram, "Ligin zorlu geçeceğini düşünüyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Pendikspor'da takımın yeni transferi Rogerio Thuram, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de daha önce Süper Lig'de Konyaspor, 1'inci Lig'de ise Tuzlaspor formalarını terleten Thuram, yeniden Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Kampın oldukça iyi gittiğini belirten Brezilyalı golcü, "Buraya ilk geldiğim zaman zor olacağını düşünmüştüm ama buradaki arkadaşlar beni çok iyi karşıladılar. Kampımız da çok iyi gidiyor. Buraya döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Türkiye'de oynadıktan sonra Yunanistan'a gittim. Türkiye'den gitmek istemiyordum. Tekrar buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"TAKIMA YARDIM ETMEK, KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Bireysel olarak bir gol hedefi olmadığını ancak takıma katkı sağlamak istediğini dile getiren Thuram, "Bu ligin zorlu geçeceğini düşünüyorum. Yunanistan'ın 2'nci ligi de aynı böyle zor. Gol hedefiyle ilgili kafamda bir şey yok. Takıma yardım etmek, katkı sağlamak istiyorum. Pendikspor'un iyi bir projesi var. Sadece ligde kalmayı hedefleyen bir takım değil. Yukarıları hedefleyen bir projeydi bu o yüzden buraya geldim. Burada her şey çok güzel. Ben bu kadar iyi bir ortam beklemiyordum. Bunun herkes bilincinde. İyi bir şekilde çalışıyoruz. Benim ve takımın hedefi yukarıları. Bizim hedefimiz maçları kazanıp yukarıları hedeflemektir" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Thuram'ın açıklamaları

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-07-26 11:31:01



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