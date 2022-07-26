Bolu'da yeni zehirlenme vakası yok, 44 kişinin tedavisi sürüyor



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da zehirlenme vakalarında artış olmazken, 96 kişi taburcu oldu, 44 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde başlamak üzere 14 gündür çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenmelerin henüz kesin nedeni tespit edilemezken, sudan olduğu değerlendiriliyor. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü; bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşanlar başka şehirlerdeki hastanelerde tedaviye alındı. Gün gün artan zehirlenme vakalarında sayı dün 141'e ulaştı. Yeni vakanın olmamasıyla sayıda artış olmadı. 141 kişiden 1 kişi 3 gün önce yaşamını yitirirken, 96 kişi taburcu oldu, 44 hastanın ise tedavisi sürüyor. Yaşamını yitiren Eyüp Ertem (49), önceki Bolu'da toprağa verildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"96 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup, 44 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir. Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın çalışmaları titizlikle sürmektedir." (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-07-26 12:44:17



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