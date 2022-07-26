Mudurnu'da esnafa E-Ticaret eğitimi veriliyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde esnaflık yapan 30 kişiye 10 gün boyunca Eticaret eğitimi verilecek.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Kaymakamlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğinde esnafa Eticaret eğitimi verilecek. 30 esnafın katılacağı ve 10 gün sürecek olan eğitimler dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi konularında katılımcılara bilgi verilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Araştırma Görevlisi Şükrü Arslan ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Neca Gökgül’ün vereceği eğitimlerin sonunda Mudurnu’da ürün çeşitliliğinin artması ve pazarlamanın daha iyi yapılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.