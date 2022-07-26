Başkan Özcan’dan, su depolarının yapımına yardım teklifi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, içme suyundan zehirlenme olayıyla ilgili olarak İl Özel İdaresine teklifte bulunarak, “Bir protokol imzalayalım. Biz Bolu merkezdeki 250 ila 300 depoyu 1 yıl içerisinde kendi kaynaklarımızdan karşılamak suretiyle yeniden yapalım” dedi.



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, merkeze bağlı Yuva köyünde yaşanan içme suyu zehirlenmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. İl Özel İdaresine bağlı 487 köy ile bin 156 mahalle olduğunu, il merkezindeki 250300 depoyla birlikte il genelinde 900 su deposu olduğunu dile getiren Özcan, bu depoların çok büyük bir kısmının eski yıllarda yapıldığını söyledi.



“İnsanlarımız mağdur olmasın”

Bolu merkezinde bulunan su depolarını belediye kaynaklarından yenilemeyi teklif eden Özcan, “Bolu valimize ve İl Genel Meclisi başkanımıza çağrıda bulunuyorum. Sizin zaten depolarınız 2030 metreküplük küçük depolar. Bir protokol imzalayalım. Biz Bolu merkezdeki 250 ila 300 depoyu 1 yıl içerisinde kendi kaynaklarımızdan karşılamak suretiyle yeniden yapalım. Ancak ondan sonra siz de klorlama, dezenfeksiyon, kontrol ve denetim ekibi kurarak bunları denetleyin. Biz oradan sorumlu değiliz. Bolu Belediye Başkanı olarak diyorum ki köylüler de bizim ayrılmaz parçamız. Toplu olarak çıkarız ihalesine 1 yıl içinde bu depoların tamamı değişmiş, yenilenmiş oldu. Bir daha Bolu'muz bu tür zehirlenmelerle salgınlarla sudan kaynaklı işlerle uğraşmasın, insanlarımız mağdur olmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.