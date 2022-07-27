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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçaklayan şahıs tutuklandı

İHA

Uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Bolu’da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini önce darp eden ardından da bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Orhan A. (32) isimli şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi B.A.’nın Kültür Mahallesinde yaşadığı eve gitti. Orhan A. ve eşi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Orhan A., eşini darp ettikten sonra yanında bulunan bıçakla B.A.’yı yaraladı. B.A. kanlar içinde kalırken Orhan A. olay yerinden kaçtı.
B.A.’nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Orhan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Orhan A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Orhan A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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