Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da, D100 karayolu üzerinde kamyonun çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında D100 karayolu Yeniçağa Otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Özgür Keser idaresindeki 14 AK 294 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen Yaşar Sarı’nın kullandığı 14 GD 944 plakalı araca çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Yaşar Sarı, Adil Sarı ve Samara Sarı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.