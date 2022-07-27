Dereye devrilen yabancı uyruklu traktör sürücüsü ağır yaralandı

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Bolu’nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken dereye devrilen traktör sürücüsü yabancı uyruklu kümes bakıcısı Ruhullah N. (24) ağır yaralandı.

Kaza, Göynük ilçesi Yenice mahallesi Alaşar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kümes bakıcılığı yapan yabancı uyruklu Ruhullah N.’nin (24) kullandığı 14 LJ 419 plakalı traktör kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dereye devrildi. Sürücünün yardım istediğini duyan vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla dereden çıkarılan Ruhullah N., ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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