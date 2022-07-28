Bolu'da, TMO'nun buğday ve arpa alımına çiftçilerden yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da, TMO'nun buğday ve arpa alımına çiftçilerden yoğun ilgi

DHA

Bolu'da, TMO'nun buğday ve arpa alımına çiftçilerden yoğun ilgi


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçilerden buğday ve arpa alımı başladı. Çiftçiler, piyasadaki diğer alım yapan firmalara göre iyi fiyat veren TMO'ya yoğun ilgi göstererek, ürünlerini sattı.
Bolu'da, TMO tarafından buğday ve arpa alımı başladı. Çiftçiler, buğdayın tonunu 7 bin 450 liradan, arpanın ise 6 bin 200 liradan alan TMO'ya ürünlerini sattı. Bolu Ziraat Odası'na ait patates pazarına gelen çiftçiler, traktör, kamyon ve TIR'larla getirdiği arpa ve buğdayların satışını gerçekleştirdi. TMO olarak Bolu'da, yaklaşık 3 bin tonluk bir alım yapılacağı öğrenildi.
TMO Ankara Başmüdürü Mustafa Öztürk, Bolu'dan getirilen buğdayın tamamını alacaklarını ifade ederek, "Bolu'da buğday alımına başladık. İnşallah güzel bir alım sezonu geçireceğiz. Bolu ne getirirse alacağız, hedefimiz bu. Daha önceki senelerde burada yoğun bir alım olmuyordu. Üretim de çok fazla değildi. Şu anda her yerde azami derecede alım yapılıyor. Fiyatlar buğdayda 6 bin 450 artı bin lira teşvik ile 7 bin 450 lira. Arpada ise 5 bin 700 artı 500 prim ile 6 bin 200 lira. İnşallah daha da artarak burayı dolduracağız. Buradan 2-3 bin ton alım yapacağız." dedi.
Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, çiftçiler için güzel bir gelişme olduğunu belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alımına başladı. Bolu'daki buğday sezonu bitene kadar alım olacak. Bolu'da diğer üreticiler, buğday alıcıları çiftçimizin yanında olmuyor. Fiyatları kırıyorlar. O yüzden ucuz şekilde üreticinin malını almaya çalışıyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisi geldi ve çiftçinin ürününü almaya devam ediyor. Buğdaylarımız verimli ve unluk buğday. Buğday alımı devam ediyor. Allah razı olsun. Çiftçimiz için güzel bir gelişme. Herkese teşekkürler." diye konuştu. (DHA) 
DHA-Ekonomi Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-07-28 13:45:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da çiftçiler tonlarca buğdayı TMO’ya satmaya başladı Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Başmüdürü Mustafa Öztürk: “Buradan 2-3 bin ton civarında alım bekliyoruz”
YEREL HABERLER Bolu’da çiftçiler tonlarca buğdayı TMO’ya satmaya ...
Dereye devrilen yabancı uyruklu traktör sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Dereye devrilen yabancı uyruklu traktör sürücüsü ağır ...
Bolu'da zehirlenen 41 kişi tedavi altında
YEREL HABERLER Bolu'da zehirlenen 41 kişi tedavi altında
Bolu'da köpek saldırısında 2 koyun öldü, 6'sı yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da köpek saldırısında 2 koyun öldü, 6'sı ...
Ormancıların bulduğu yavru kara akbaba koruma altına alındı
YEREL HABERLER Ormancıların bulduğu yavru kara akbaba koruma altına ...
Ormana bırakılan köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu
YEREL HABERLER Ormana bırakılan köpeklerin saldırdığı koyunlar telef ...
Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişi ...
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçaklayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçaklayan şahıs ...
Başkan Özcan’dan, su depolarının yapımına yardım teklifi
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan, su depolarının yapımına yardım ...
Mudurnu'da esnafa E-Ticaret eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Mudurnu'da esnafa E-Ticaret eğitimi veriliyor
Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki evlerden et numunesi alındı İçme suyu zehirlenmesi yaşanan köyde su deposu boruları yenileniyor
YEREL HABERLER Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki evlerden et ...
Bolu'da yeni zehirlenme vakası yok, 44 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Bolu'da yeni zehirlenme vakası yok, 44 kişinin ...
(ÖZEL) Pendiksporlu Thuram: Takıma katkı sağlamak istiyorum 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Pendiksporlu Thuram: Takıma katkı sağlamak ...
Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın büyümeden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.