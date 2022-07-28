Bolu'da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 39 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'yla birlikte başlamak üzere, çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenmelerin henüz kesin nedeni ile ilgili açıklama yapılmazken, olayın sudan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Zehirlenen 141 kişiden 1´i yaşamını yitirdi, 39 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-07-28 14:11:47



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