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Tesla otomobil sahipleri şarj istasyonunu mangal partisiyle kutlayacak Tesla’nın Türkiye’deki ilk şarj istasyonunda kurulum tamamlandı

İHA

Tesla otomobil sahipleri şarj istasyonunu mangal partisiyle kutlayacak Tesla’nın Türkiye’deki ilk şarj istasyonunda kurulum tamamlandı

Tesla firmasının Türkiye’de ki ilk ve tek Supercharger noktasının kurulduğu Highway Outlet’e gelen araç sahipleri hizmet verileceği günü heyecanla bekliyor. Tesla sahipleri istasyonların hizmete girmesini mangal partisiyle kutlamayı planlıyor.
Bolu’da, Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway, Türkiye’de bir ilke ev sahipliği yapıyor. Elon Musk’ın CEO’su olduğu, dünyanın elektrikli otomobil devi Tesla firmasının Türkiye’de ki ilk ve tek Supercharger noktası Highway Outlet’te yerini aldı. Tesla marka araçlar için 8 adet şarj ünitesinin hizmet vereceği hızlı şarj noktasında aynı anda 8 araç şarj olabilecek. Türkiye’de ilk olarak 12 noktada kurulacak olan Tesla şarj istasyonlarının birincisi Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway’de konumlandırıldı.

“Şarj ağı Türkiye’de gelişti”
Tesla araç sahiplerini mutlu eden yatırımla ilgili konuşan Diş Hekimi Onur Çetinkaya, “Ben son 34 yıldır bu işi takip ettiğim için şarj ağı Türkiye’de inanılmaz gelişti. Biz önceden 400500 kilometrede şarj istasyonu bulabiliyorken şimdi 150200 kilometrede bulabiliyoruz. Bu uzun yollar için çok büyük avantaj. Tesla’nın kendi şarj istasyonunun avantajı aracı tanıyor. Gittiğinizde şarj kablosunu araca yanaştırıyorsunuz. Şarj soketi kendisi açılıyor. Sistemde bilginiz kayıtlı olduğunuz için ödemeyle ilgili sorun yaşamıyorsunuz. Uzun bir seyahat planladığınızda bu istasyonlar sayesinde çok rahat seyahat edebiliyorsunuz. Hız sınırları dahilinde 400 kilometre gitme şansınız var” dedi.

“Bolu için büyük avantaj”
Highway’in şarj istasyonu için iyi bir nokta olduğunu belirten Çetinkaya, “İlk istasyonun Bolu’da kurulması bir heyecan. Elektrikli arabalarda gündelik yaşam için evimizde şarj ediyoruz. Yaklaşık 56 saatte şarj edilebiliyor. Uzun yol için Highway iyi bir lokasyona sahip. Tesla’nın şarj istasyonu benim bildiğim kadarıyla yaklaşık 10 bölgede planlanmış. O yüzden Bolu için çok büyük avantaj” diye konuştu.

“Mangal yapacağız”
Tesla sahipleri olarak ilk istasyonda mangal yapmayı planladıklarını belirten Çetinkaya, “Tesla’nın kulübü var. İlk istasyon resmi olarak açıldığında orada birlikte mangal yapacağız sözümüz vardı. Belki bu istasyonda bunu gerçekleştireceğiz. O yüzden bu da heyecan verici bir olay” şeklinde konuştu.

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