Eyyam-ı bahur sıcaklarında denize gidemeyenler Akkayalar’da serinliyor “Bolu’nun Pamukkalesi” Akkayalar Travertenleri’nde tatilci akını yaşanıyor

Bolu’da, eyyamı bahur sıcaklarında denize gidemeyen vatandaşlar sıcak havalarda serinlemek için ‘Bolu’nun Pamukkalesi’ olarak bilinen Akkayalar Travertenleri’ne akın etti.

Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve ‘Bolu’nun Pamukkalesi’ olarak adlandırılan Akkayalar Travertenleri, yılın sıcak günlerinin yaşandığı eyyamı bahur sıcaklarından bunalan ancak denize gidemeyen vatandaşların akınına uğradı. Yeşil doğası ve mineral yönünden zengin sularıyla ilgi odağı haline gelen Akkayalar, içerisinde bulunan havuzlarıyla deniz özlemini gideriyor. Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu Akkayalar’daki havuzlarda serinleyen tatilciler hem yüzerek hem de dinlenerek keyifli anlar yaşıyor.

“Yaz aylarında yoğun ilgi var”

Akkayalar Travertenleri işletmecisi Salih Çetin, “Yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Bolu’da yaz çok kısa. Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği günler 60 günü geçmiyor. Şuanda sıcak günler yaşamamızdan dolayı talep var. İnsanlar serinlemeye geliyorlar. Yaz aylarında yoğun ilgi var. Burada konaklama olmadığı için insanlar günü birlik geliyorlar. Geniş bir mesire alanımız var. Travertenleri geziyorlar. Havuzlarda serinliyorlar. Yerli ve yabancı vatandaşların uğrak yerlerinden birisi” dedi.

“Travertenler beyazlaşıyor”

Şehir dışından gelen ziyaretçilerin travertenlerle ilgili güzel yorumları olduğunu belirten Çetin, “Burası küçük bir Pamukkale. Gelen ziyaretçilerimiz “Pamukkale’ye her gittiğimizde oradaki beyazlığın siyahlaştığını, buraya geldiğimizde de siyahlığın beyazlaştığını görüyoruz” diyorlar. Biz bunu farkediyoruz. Travertenlerin düzenli olarak bakımını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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