Bolu’da 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı

Bolu’da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları operasyonda 250 bin lira değerinde kaçak tütünle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir araçta kaçak tütün taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen aracı TEM Otoyolu üzerine kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 250 bin lira olan 994 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünlere el konulurken, araç sürücü gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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