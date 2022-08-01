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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor, Balde’yi renklerine bağladı

İHA

Boluspor, Balde’yi renklerine bağladı

Boluspor, 33 yaşındaki santrfor Ibrahima Balde ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızıbeyazlı kulüp, son olarak Giresunspor forması giyen Ibrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Balde, profesyonel kariyerinde çıktığı 341 karşılaşmada 92 kez fileleri havalandırdı.

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