Uygulama yapan polislerin dikkati orman yangınını önledi Ormanlık alanda çıkan yangın trafik polisi tarafından söndürüldü

Bolu’da ormanlık alanda çıkan yangın, D100 Karayolu üzerinde uygulama yapan trafik polislerinin fark etmesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu üzerinde bulunan Köroğlu Bölge Trafik İstasyonu’na yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Trafik kontrolü yapan polis ekipleri ve vatandaşlar ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark ederek hızla olay yerine gitti. Vatandaşların dal parçalarıyla söndürmeye çalıştığı yangına, polis ekipleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Vatandaşların olay yerinde 2 çocuk gördüğünü söylemesi üzerine çevrede arama yapıldı. Yapılan aramada herhangi bir kişiye rastlanmadı.

Faciadan dönülen olayda yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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