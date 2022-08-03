250 yıllık sütunlar kayıptı, ünlü ailenin villasında bulundu Köyü karıştıran tarihi sütunların, akıllara durgunluk veren hikâyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

250 yıllık sütunlar kayıptı, ünlü ailenin villasında bulundu Köyü karıştıran tarihi sütunların, akıllara durgunluk veren hikâyesi

İHA

250 yıllık sütunlar kayıptı, ünlü ailenin villasında bulundu Köyü karıştıran tarihi sütunların, akıllara durgunluk veren hikâyesi

Bolu’nun Gövem köyünde, köylülerin muhtar tarafından satıldığını iddia ettiği 250 yıllık tarihi sütunların 2’si Kahve Dünyası’nın sahipleri, Altınkılıç ailesine ait villanın bahçesinde bulundu. Üzerinde resim ve yazı bulunan 3’üncü sütunun da bulunması için köylüler muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Gövem köyünde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun geçtiğimiz yıl bulundukları yerden kayboldu. Sütunların yerinde olmadığını gören köylüler durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Köyün şu anki muhtarı Uğur Özcan ve geçmiş yıllarda muhtarlık yapanlar ifadeleri alınmak üzere çağırıldı. Köylülerin muhtarın sattığını iddia ettiği tarihi sütunlar aradan 1 yıl geçmesine rağmen bulunamadı.

Sütunlar lüks villadan çıktı
Köylülerin sütunların bulunması için yaptıkları girişimlerin sonunda Müze Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek eski muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşların sütunların köyde bulunan Kahve Dünyası markası sahibi olan Altınkılıç ailesine ait lüks bir villanın bahçesinde görüldüğünü söylemesi üzerine yetkililer villaya gitti. Yapılan incelemede villada bulunan 2 adet sütunun köyden kaybolan sütunlar olduğu tespit edildi. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak daha sonra müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakıldı. Köylülerin üzerinde yazı ve resim olduğunu söylediği sütun ise bulunamadı.

“Benim bilgim var”
Sütunları sattığı iddia edilen Gövem Köyü muhtarı Uğur Özcan, sütunların lüks villanın bahçesinde olduğundan bilgisi olduğunu belirterek, “Ben yol genişletme çalışması sırasında bu taşlar toprağa gömülüydü. Vatandaş görmüş ve ben bunları alayım dedi. Benim için mahsuru yok al götür dedim. Eski muhtarlar tarafından şikayet edildim” dedi.

“Bunları gözümüz gibi koruduk”
Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden köyün eski muhtarlarından Şerafettin Güler, “Ben taşların ne olduğunu araştırmıştım. Bizim köyün kuruluşu 250 yıla dayanıyor. Bu taşlar için üniversiten öğrencilere ders vermek için geliyorlardı. Biz bunları gözümüz gibi koruduk. Taşlar yaklaşık 1 yıl önce kayboldu. Ama yazılı ve resimli taş yok. Üçüncü taşı traktörle götürmüş ve bir yerlere saklamış herhalde. Taş çok kıymetliymiş. Güzel bir resim ve altında da yazı vardı. Suç duyurusunda bulunacağız. Bu taşları nasıl satıyor. 30 sene muhtarlığımda gözüm gibi baktım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Şampiyonası'nda başarı için form tutuyor:
YEREL HABERLER Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa ...
Mudurnu'da çocuklar yaz Kur'an kurslarıyla dini bilgileri öğreniyor
YEREL HABERLER Mudurnu'da çocuklar yaz Kur'an kurslarıyla dini ...
Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi
YEREL HABERLER Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi
Bolu'da 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER Bolu'da 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si daha taburcu edildi
YEREL HABERLER Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye ...
Bolu'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER Bolu'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Bolu’da tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER Bolu’da tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle ...
Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını trafik ekipleri söndürdü
YEREL HABERLER Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını trafik ekipleri ...
Bolu'da sudan zehirlenen 31 kişinin tedavisi devam ediyor
YEREL HABERLER Bolu'da sudan zehirlenen 31 kişinin tedavisi devam ...
Uygulama yapan polislerin dikkati orman yangınını önledi Ormanlık alanda çıkan yangın trafik polisi tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Uygulama yapan polislerin dikkati orman yangınını ...
Bolu'da devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da devrilen işaret levhasına takılarak düşen ...
Boluspor, Balde’yi renklerine bağladı
YEREL HABERLER Boluspor, Balde’yi renklerine bağladı
Bolu’da 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı
YEREL HABERLER Bolu’da 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.