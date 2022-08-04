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Bolu'da villa bahçesindeki 2 tarihi sütun, müzeye götürülecek

DHA

Bolu'da villa bahçesindeki 2 tarihi sütun, müzeye götürülecek


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, iş insanına ait villanın bahçesinde bulunan 2 tarihi sütun, Bolu Müze Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Sütunların, kurul kararının ardından müzeye götürüleceği öğrenildi.
Bolu merkeze bağlı Gövem köyünde, yaklaşık 30 yıl önce yapılan yol çalışması sırasında 2 tarihi sütun ortaya çıktı. Sütunlar, yol kenarında bırakıldı. İddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce sütunları gören Altınkılıç ailesinden olan iş insanının yakını, muhtar Uğur Özcan'a, sütunları alıp alamayacağını sordu. Muhtarın herhangi bir sorun olmadığını ve alabileceğini söylemesi üzerine tarihi sütunlar, villanın bahçesine götürüldü.
VİLLADAN KÖY MEYDANINA GETİRİLDİ
Durumu fark eden köydeki eski muhtarlar ve bazı kişiler, tarihi sütunların villa bahçesinde olduğu yönünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Bahçedeki tarihi sütunlar, ekipler tarafından iş makineleriyle alınarak köy meydanına getirildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından sütunlar, toplanacak kurulun kararı sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü'ne götürülecek.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-08-04 11:08:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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