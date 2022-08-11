Abant ziyaretçilerine 'ateş' uyarısı



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'daki Abant Milli Parkı'nda denetim yapan ekipler, ziyaretçileri ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Bolu Valiliği'nce alınan kararla ormanlarda ateş yakmanın yasaklanmasının ardından jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tabiat ve milli parklar ile ormanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından Abant Milli Parkı'nda da denetim yaptı. Ekipler, ziyaretçileri ateş yakmamaları ve piknik tüpü kullanmamaları yönünde uyardı. Ayrıca gün boyu hoparlörlerden uyarı anonslarının yapıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-08-11 13:58:52



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