Otobüste uyuşturucuyla yakalandılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da polisin otobüste yaptığı aramada 41,83 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ç., adliyeye sevki sırasında gazetecilere, "Sanki 89 kişi öldürdük dayı" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda şüpheli bir otobüsü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, N.E.M. ve B.Ç. adlı 2 yolcunun sırt çantasında 41,83 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sanki 8-9 kişi öldürdük dayı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-08-12 14:44:30
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