Bolu'da sağanak su baskınına yol açtı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da sağanak, su baskınlarına neden oldu. Apartmanların zemin ve bodrum katlarını su basarken, itfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Bolu'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle su baskını yaşandı. Aşağı Soku Mahallesi Zekai Konrapa Bulvarı'nda rögarlar taştı. Rögarların taşmasıyla birlikte yol ulaşıma kapandı. Bulvar üzerinde bulunan evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Yoldaki su baskını nedeniyle bazı araçlar arızalandı. İtfaiye ekipleri, suyun tahliyesi ve rögarların açılması için çalışma yaptı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, her yağmurda benzer sorunların yaşandığını belirterek çözüm bulunmasını istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-08-13 22:03:40



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