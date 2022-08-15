TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da TEM Otoyolu'nda Trabzon'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü alev aldı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan İstanbul'a giden Barış Baca idaresindeki 07 BAZ 818 plakalı yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Baca, otobüsü sağ şeride geçerek, yolcuları tahliye etti. Tahliyeden sonra alevler, hızla büyüdü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, tüm otobüsü saran alevleri söndürdü. Otobüs ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yangının söndürülmesi ile ulaşım da normale döndü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-08-15 09:07:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.