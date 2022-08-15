Mudurnu'da sağanak; yamaçlardan yollara kaya parçaları düştü



Murat KÜÇÜK/ MUDURNU (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden olurken, ağaçlar devrildi, yamaçlardan kopan kaya parçaları yollara düştü.

Mudurnu'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olurken, su baskınları yaşandı. Bazı ağaçlar devrildi, yamaçlardan kopan kaya parçaları yollara düştü. İlçe merkezindeki meydan ise sularla kaplandı. Mudurnu'ya bağlı Dolayüzü köyünde de Mehmet Uğur'a ait kamyon, devrilen kavak ağacının altında kaldı. Köyde ayrıca 1200 saman balyası ile 1 ton arpa ve buğday sular nedeniyle zarar gördü. Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Bolu Valiliği, AFAD İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, ilçeye gelerek Kaymakam Fatih Çevik ile sağanağın vurduğu bölgeleri gezdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-08-15 12:26:01



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