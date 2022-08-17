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Boluspor, Gençlerbirliği maçında kazanmak istiyor

DHA

Boluspor, Gençlerbirliği maçında kazanmak istiyor


Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, gelecek maç karşılaşacakları Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini belirterek, "Ligin genç ve diri takımlarından birisiyle oynayacağız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Kendi evinde ligin ilk karşılaşmasına çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, buradan da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligdeki takımların tam olarak hazır olmadığını belirterek, "Hiçbir takımın fiziksel olarak ve takım oyunu anlamında hazır olmadığını gördük. Milli takım arasına kadar bu iniş çıkışlar her takımda görülecek. Kolay olmayacak ama oturduktan sonra ligde çok kaliteli isimler var. Çok ciddi yatırım yapan takımlar var. Biz de bunlardan birisiyiz. İlerleyen haftalarda daha iyi oyunlar ve skorlar olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR DIŞARIDA KALACAK"
Oyuncularının formalarının garanti olmadığını ifade eden Karafırtınalar, "Lig çok uzun. Bugün oynayan belki yarın kadroya giremeyecek. Belki kadroda olmayan 11'de oynayacak. Bu rotasyonları hep göreceğiz. Milli takım arasına kadar takımı oturtmaya çalışacağız. Ama hiç kimsenin forması garanti değil. Alan götürecek gibi görünüyor. Çünkü çok değerli isimler kadronun bile dışında kalıyor. Bir kaleci, bir de genç bir arkadaş aldıktan sonra 5 kişi kadroya almamız gerekiyor. Bizim de 26 kişilik çok değerli bir kadromuz var. Çok önemli oyuncular dışarıda kalacak. Bu rekabet başarıyı getirecek diye düşünüyorum. Bizim için tercih yapmak kolay değil. En iyisini tercih ederek sonuç almak istiyoruz" dedi.
Gençlerbirliği maçı ile ilgili de konuşan Karafırtınalar, "Geçen hafta ligin en diri iki takımı oynadı, Gençlerbirliği ile Altınordu. Seyir zevki açısından güzel bir maç oldu. Zor bir maç olacak. Ligin genç ve diri takımlarından birisiyle oynayacağız. Ona göre bizim de planlarımız var. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-08-17 14:20:31

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