Askerde biriktirdiği parayı şehit ailelerine bağışladı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da yaşayan Ramazan İlhan (22), Diyarbakır'da askerlik yaparken biriktiği 3 bin 500 TL'yi şehit ailelerine bağışladı.
Diyarbakır'da 6 ay askerlik yapan Ramazan İlhan, ailesinin gönderdiği para ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) silah altındaki erlere bağladığı aylık maaşı biriktirdi. 3 bin 500 TL biriktiren İlhan, terhis olduktan sonra Bolu Bağışçılar Vakfı'na giderek bağışta bulundu. Tüm birikimini şehit ailelerine bağışlayan İlhan, küçük de olsa fayda sağlamak istediğini ve mutlu olduğunu söyledi.
Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya Aktaş da "Yardımı, şehit yakınlarına ulaştıracağız. Bu yardımın örnek olmasını dileriz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-08-23 17:53:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.