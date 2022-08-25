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Gölcük Tabiat Parkı'nda 7 milyon TL harcanan evler atıl kaldı

DHA

Gölcük Tabiat Parkı'nda 7 milyon TL harcanan evler atıl kaldı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda 'bungalov ve dağ köşkü' projesi kapsamında belediye tarafından 25 bungalov ev yapıldı. Sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Gölcük Platformu'nun doğanın yapısının bozulacağı gerekçesiyle açtığı davada İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi, ardından da projeyi iptal etti. Projenin iptali kararı Danıştay´a taşınırken, 2018 yılında 7 milyon TL harcanarak yapılan bungalov evler atıl kaldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında, 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017'de ihale yapıldı. İhale kapsamında, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer aldı. Projeye karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Gölcük Platformu, doğanın yapısının bozulacağı gerekçesiyle yargıya başvurdu. Mahkeme aşamasında, Bolu Belediyesi'nce Gölcük Tabiat Parkı'nda ormana bungalovlar yerleştirildi. Bungalovlar hazır hale geldi. Neredeyse bitmek üzere olan projeyle ilgili 2018 yılının aralık ayında, Bolu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2019 yılının mayıs ayında da mahkeme tarafından proje iptal edildi.
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu İdare Mahkemesi´nin verdiği iptal kararına itiraz ederek davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi´ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2020 yılının mart ayında konuya ilişkin kararını açıkladı. Kararda, "Ankara Bölge İdare Mahkemesi dava konusu işlemin kısmen iptali, kısmen davanın reddi, kısmen davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda Bolu İdare Mahkemesi´nce verilen kararın istinafa başvurulan kısmı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine karar vermiş ve 30 gün içinde Danıştay´a temyiz yolu açık olmak üzere, 11 Mart 2020 tarihinde oy çokluğu ile karar vermiştir" denildi.
KARAR, DANIŞTAY'A TAŞINDI
Ankara İdare Mahkemesi´nin kararının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından dosya temyize taşınarak Danıştay´a itiraz edildi. Danıştay'ın vereceği karar beklenirken, Bolu Belediyesi'nin 2018 yılında 7 milyon TL harcayarak yaptığı 25 bungalov ev atıl kaldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-08-25 10:32:09

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