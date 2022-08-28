Boluspor - Altınordu: 1-1

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Oğuz Terzi (xx), Nurettin Dinçer (xx)

BOLUSPOR: Çağlar (xxx) Hakan (xxx), Oulare (xxx), Onur (xxx), Bülent (xxx), Melih (xx) (Dk. 72 Bregu x), Tugay (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 86 Gökhan Alsan), Landel (xx), Balde (x) (Dk. 87 Ozan), Furkan (xx) (Dk. 63 Burak xx)

ALTINORDU: Ali (xxxx) Rıdvan (xxx), Volkan (xx), Erdi (xx), Ali Dere (xx) (Dk. 81 Yusuf Can xx), Ahmet (xxx), Kubilay (xxx), Muzaffer (xx) (Dk. 66 Metehan xx), Safa (xx) (Dk. 81 Emircan xx), Kürşad (xx) (Dk. 58 Şeref xx), Ahmet Dereli (xx) (Dk. 81 Bertu xx)

GOLLER: Dk. 36 Hakan (Boluspor) Dk. 85 Ahmet İlhan (P) (Altınordu)

SARI KARTLAR: Gökhan (Boluspor) - Rıdvan (Altınordu)Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor, kendi sahasında Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı.

36'ncı dakikada gelişen Boluspor atağında topla buluşan Hakan Bilgiç'in ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

63'üncü dakikada ceza sahası dışından Tugay Kaçar'ın güzel vuruşunu kaleci Ali kornere çeldi.

76'ncı dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Balde, savunmanın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

77'nci dakikada Balde'nin kullandığı penaltı vuruşu üstten dışarı çıktı.

79'uncu dakikada Gökhan'ın pasında Balde boş kaleye dışarı attı.

82'nci dakikada ceza sahası içinde Boluspor'un savunmasının eline çarpan topta hakem VAR'a gitti. VAR kamerasını inceleyen hakem penaltı kararı verdi.

85'inci dakikada kullanılan penaltı atışını Ahmet İlhan gole çevirdi: 1-1.

87'nci dakikada Altınordu savunmasının ceza sahası içinde eline çarpan topta hakem VAR'a gitti. VAR kamerasını inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

90'ncı dakikada Bregu'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Ali kurtardı.

90+4'üncü dakikada Oulare'nin müdahalesinde Şeref yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+5'inci dakikada Ahmet İlhan'ın kullandığı penaltı atışını kaleci Çağlar kurtardı.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-08-28 00:00:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.