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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor - Altınordu: 1-1

DHA

Boluspor - Altınordu: 1-1


Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER:  Furkan Aksuoğlu (xx), Oğuz Terzi (xx), Nurettin Dinçer (xx)
BOLUSPOR: Çağlar (xxx) Hakan (xxx), Oulare (xxx), Onur (xxx), Bülent (xxx), Melih (xx) (Dk. 72 Bregu x), Tugay (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 86 Gökhan Alsan), Landel (xx), Balde (x) (Dk. 87 Ozan), Furkan (xx) (Dk. 63 Burak xx)
ALTINORDU: Ali (xxxx) Rıdvan (xxx), Volkan (xx), Erdi (xx), Ali Dere (xx) (Dk. 81 Yusuf Can xx), Ahmet (xxx), Kubilay (xxx), Muzaffer (xx) (Dk. 66 Metehan xx), Safa (xx) (Dk. 81 Emircan xx), Kürşad (xx) (Dk. 58 Şeref xx), Ahmet Dereli (xx) (Dk. 81 Bertu xx)
GOLLER: Dk. 36 Hakan (Boluspor) Dk. 85 Ahmet İlhan (P) (Altınordu)
SARI KARTLAR: Gökhan (Boluspor) - Rıdvan (Altınordu)Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor, kendi sahasında Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı.
36'ncı dakikada gelişen Boluspor atağında topla buluşan Hakan Bilgiç'in ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.
63'üncü dakikada ceza sahası dışından Tugay Kaçar'ın güzel vuruşunu kaleci Ali kornere çeldi.
76'ncı dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Balde, savunmanın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.
77'nci dakikada Balde'nin kullandığı penaltı vuruşu üstten dışarı çıktı.
79'uncu dakikada Gökhan'ın pasında Balde boş kaleye dışarı attı.
82'nci dakikada ceza sahası içinde Boluspor'un savunmasının eline çarpan topta hakem VAR'a gitti. VAR kamerasını inceleyen hakem penaltı kararı verdi.
85'inci dakikada kullanılan penaltı atışını Ahmet İlhan gole çevirdi: 1-1.
87'nci dakikada Altınordu savunmasının ceza sahası içinde eline çarpan topta hakem VAR'a gitti. VAR kamerasını inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.
90'ncı dakikada Bregu'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Ali kurtardı.
90+4'üncü dakikada Oulare'nin müdahalesinde Şeref yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+5'inci dakikada Ahmet İlhan'ın kullandığı penaltı atışını kaleci Çağlar kurtardı.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-08-28 00:00:54

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