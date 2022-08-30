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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Mengen ilçesinde tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyon şoförü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Devrek-Mengen kara yolunun Çubuk köyü mevkisinde meydana geldi. Mengen yönüne giden Abdullah Terlemiş idaresindeki 67 ABY 560 plakalı TIR, Ahmet Tepe yönetimindeki 74 AAV 211 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, TIR şoförü Abdullah Terlemiş hayatını kaybetti, kamyon şoförü Tepe ise yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kamyondaki tomruklardan bazıları yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ahmet Tepe, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mengen Murat KÜÇÜK

2022-08-30 10:55:53



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