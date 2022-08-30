Köpeğini, aracının arkasına bağlayıp sürükleyerek götüren emekli öğretmene para cezası

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, köpeğini aracına bağlayıp sürükleyerek götürerek yaralanmasına neden olan emekli öğretmen R.B.'ye 2 bin 43 lira ceza uygulandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Merkeze bağlı Hamzabey köyü yolunda dün gece, R.B'nin köpeğini aracının arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğünü görenler, o anları cep telefonuyla kaydedip durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, R.B'nin kullandığı aracı durdurdu. Yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hakkında adli işlem başlatılan R.B.'ye 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.
Emekli öğretmen olduğu öğrenilen R.B.'nin, düşük hızda giderken köpeğin de aracının arkasındankoşacağını düşündüğünü, sürüklendiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-08-30 12:40:04
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