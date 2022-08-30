Bolu'da, komandolar eşliğinde '30 Ağustos' coşkusu

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 100´üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Komandolar, caddede marşlar eşliğinde yürürken, büyük alkış aldı.
Bolu'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Anıtpark´ta başladı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından halk oyunları ve karate gösterisi, ilgiyle izlendi. Kıbrıs Barış Harekatı ve PKK terör örgütüne yönelik harekatlarda gösterdikleri başarılar dolayısıyla 2 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' bulunan Bolu 2´nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan komandoların geçişi, ilgi gördü. İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları eşliğinde yürüyen komandolar, törene katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla yürüyüşü sırasında katılımcılar, Türk bayraklarıyla sevgi gösterilerinde bulundu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-08-30 13:23:46
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