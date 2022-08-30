Bolu'da aracın çarptığı yavru ayı öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Abant Tabiat Parkı yolunda aracın çarptığı yavru ayı öldü.
Abant Tabiat Parkı yolu Dereceören köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı tahmin edilen yavru ayı, aracın çarpması sonucu öldü. Ekipler, aracın ve sürücünün tespiti için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-08-30 14:27:51
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