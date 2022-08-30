Bolu'da aracın çarptığı yavru ayı öldü

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Abant Tabiat Parkı yolunda aracın çarptığı yavru ayı öldü.

Abant Tabiat Parkı yolu Dereceören köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı tahmin edilen yavru ayı, aracın çarpması sonucu öldü. Ekipler, aracın ve sürücünün tespiti için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-08-30 14:27:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.