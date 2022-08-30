Bolu'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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Murat KÜÇÜK/ DÖRTDİVAN (Bolu), (DHA)BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM yolunda TIR, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Dörtdivan mevkisinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle trafiğin yavaşladığı İstanbul yönünde Lütfettin Eren'in kullandığı 34 JU 2082 plakalı TIR ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 EOC 37 plakalı hafif ticari araç ile 40 AE 533, 34 LH 4133, 66 DA 310, 34 LS 5784 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, Gerede gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Dörtdivan Murat KÜÇÜK

2022-08-30 16:12:03



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