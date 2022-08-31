Tanju Özcan'dan Meral Akşener´e ziyaret



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu´na sevk edilen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´i makamında ziyaret etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara´ya giderek Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´i makamında ziyaret etti. CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve kararı 2 kez ertelenen Özcan hakkında 22 Eylül´de karar verilmesi bekleniyor.

Tanju Özcan, Meral Akşener´i ziyaretini sosyal medya hesabından duyurarak, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener´i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye´nin en güzel şehri Bolu´ya davet ettim" dedi.

Özcan, Akşener´e kentin yöresel ürünlerinin yer aldığı sepet hediye etti. DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-08-31 15:31:48



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