Hafif ticari araç gişelerin beton bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

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Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde, hafif ticari aracın TEM Otoyolu gişelerinin beton bariyerine çarptığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Gerede Gişeleri'nde meydana geldi. Adem Genç'in kullandığı 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç, gişenin beton bariyerine çarptı. Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi. Araç sürücüsü Genç ile Esma Güvenkaya ve Selda Güvenkaya kaza yerinde hayatını kaybetti, Deniz Keleş (10) ise ağır yaralandı. Yaralı Deniz Keleş, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. 3 kişinin cansız bedenleri ise sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK

2022-09-05 10:50:28



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