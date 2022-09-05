Hafif ticari araç gişelerin beton bariyerine çarptı: 4 ölü (2)

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10 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI

Bolu´nun Gerede ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz Keleş (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK

2022-09-05 21:24:11



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