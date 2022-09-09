Boluspor - Göztepe: 1-0

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xxx), Kemal Elmas (xxx), Mehmet Akıncık (xxx)
BOLUSPOR: Çağlar (xxx)Hakan (xxx), Dulare (xxx), Onur (xxx), Bülent (xx), Burak (xx), Gökhan (xx)(Dk.79 Eray xx), Melih (xx)(Dk.79 Bregu xx), Landel (xxx), Furkan (xx)(Dk.61 Arda xx), Balde (xx)(Dk.90+2 Posmac)
GÖZTEPE: Ekrem (xx) Erhan (xx), Arslanagic (xx)(Dk. 46 Mihojevic xx), Emir (xx), Mamah (xx)(Dk.88 Atanga), Mesut (xxx), Yalçın (xx)(Dk.67 Palmer xx), İsmail (xxx), Tjanic (xx)(Dk.88 Emre Çolak), Yasin (xx), Hüsamettin (xx)(Dk.46 Hasic xx)
GOL: Dk. 86 Landel (P) (Boluspor)
SARI KARTLAR: Burak (Boluspor), İsmail, Mamah, Mesut (Göztepe A.Ş.)Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
41'inci dakikada Boluspor atağında Gökhan Alsan'ın pasında Landel'in gelişine vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.
84'üncü dakikada, ceza sahası içinde Göztepe savunmasının müdahalesi sonucu Landel yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
86'ncı dakikada Landel'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu:1-0.
Karşılaşma Boluspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-09-09 23:41:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.