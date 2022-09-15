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Akşener'den, Tanju Özcan'ın sığınmacı söylemlerine destek

DHA

Akşener'den, Tanju Özcan'ın sığınmacı söylemlerine destek


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili söylemlerine destek verdi, "En yüksek sesle sığınmacılar konusuna dikkat çeken bir kişisiniz siz. Dolayısıyla bu konuda da hassasiyetinizin farkında herkes. Zaman zaman dikkat çekmek amaçlı ortaya koyduğunuz tavırların haksızlığa uğradığını da biliyoruz" dedi. 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediyesi tarafından yapılan yeni itfaiye binasının açılış töreni için Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın daveti üzerine kente geldi. Törene, İYİ Parti Lideri Akşener'in yanı sıra CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP ve İYİ Parti il başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Özcan, toplanan kalabalıkla birlikte canlı anket yapacağını söyledi. Özcan, vatandaşlara "Sığınmacılar konusunda benim yaptıklarımı destekleyen bir alkış buyurur mu?" dedi. Alanda bulunanlar alkışlarıyla Özcan'a destek verdi. Özcan, daha sonra "İnşallah İYİ Partimiz de öz evladı olmaktan gurur duyduğum CHP de bu konuda somut adımlar atar diye düşünüyorum" ifadesini kullandı. 
CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN AKŞENER'DEN DESTEK İSTEDİ 
Tanju Özcan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için de destek istediği Akşener'e, "Bu arada altılı masa olarak isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Bizler bekliyoruz. Orada şey olursa Bolu´da bir kardeşiniz var. Diploması var, 8 yıllık devlet deneyimi var. Girdiği son 5 seçimin hepsini kazanmış bir başarı öyküsü de var. Aklınızın bir kenarında bulunuversin sayın genel başkanım." dedi.  
CUMHURBAŞKANI BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ ADAY OLACAK 
Alanı dolduran yüzlerce kişiye seslenen Akşener, "Cumhurbaşkanlığı bizim gösterdiğimiz aday olacak. Hem o seçilen cumhurbaşkanının hem de ortaya çıkan iktidarın aynı belediyelerimizde ortaya konan o iradeyi, o çalışmayı ve o sosyal devlet olma anlayışını devam ettireceğini ve hatta sosyal hak kavramı üzerinden devletin yapması gereken yardımları çünkü devlet aç ve açıkta insan bırakamaz." diye konuştu. 
ALTILI MASADA ADINI UNUTMAYACAĞIM 
Kendisinden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek isteyen Özcan´a da cevap veren Akşener, şunları söyledi: 
"Bolu için çarpan kalbini bilirim. Bolulular için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördüm. İki şey talep etti. Biri, Meral abla masada beni unutma. Şimdi herkesi komaya sokayım unutmayacağım. İkinci önemli mesaj Nurettin Nebati mesajı. Diyor ki gözünde ışıltı olan abiden daha iyi ekonomi yönetirim. Bunu da unutmayacağım Tanju başkan." 
TANJU ÖZCAN'IN SIĞINMACILARLA İLGİLİ SÖYLEMLERİNE DESTEK VERDİ 
Tanju Özcan'ın söylemlerine destek verdiğini belirten Meral Akşener, "Sığınmacı meselesi önemli bir mesele. Türkiye'de gerçekten bu durumu duyurma konusunda en önemli sesi çıkaran siz oldunuz. Zaman zaman haksız eleştirilere uğradınız. Sonuçta bugün bütün siyasi partiler, sığınmacı meselesinde her bir siyasi partinin, bu sığınmacıların memleketlerine gönderilmeleriyle ilgili somut birer deklarasyonu oldu. Daha geçtiğimiz hafta sığınmacılara dair somut programımızı açıkladık. Adına `Milli Göç Doktrini´ dediğimiz bütün sığınmacıları 3 yıl içinde memleketlerine gönderilmesini planlayan, Amerika, Avrupa, Rusya ve Esad dahil herkesin masaya oturduğu ve bu yükü sadece Türkiye'nin çekmeyeceği planı ve programı paylaştık." dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-09-15 18:49:26

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