Bolu'da, orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

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Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu yakınlarında orman yangını çıkartmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gece saatlerinde TEM Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler, jandarma ve polise haber verdi. Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. Araçta bulunan 2 kişi, ormanı yakmaya çalıştığı iddiasıyla ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK

2022-09-20 01:47:55



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