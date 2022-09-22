Silahlı fotoğrafları tespit edilen DEAŞ üyesi yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle silahlı eylemlere katılan ve silahlı fotoğrafları bulunan Irak uyruklu A.J.R.R. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da yaşayan Irak uyruklu A.J.R.R.'nin DEAŞ'la bağlantısı olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan A.J.R.R., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı eylemlerde bulunduğu ve silahlı fotoğrafları olduğu öğrenildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-09-22 19:44:42
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