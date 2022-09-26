Fabrikada zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı



Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma odasındaki vanayı kontrol için gittikten sonra sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden 3 işçi, toprağa verildi. Gazdan etkilenen diğer işçi Enes Kayış'ın hayati tehlikesi devam ederken, olaya müdahalede hastanelik olan 3 itfaiye eri de taburcu oldu.

Olay, dün saat 22.50'de Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir jelatin fabrikasında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçilerden biri, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan vananın kontrolünü yapmak için alana girdikten sonra dışarıya çıkamadı. Durumu fark eden diğer 3 mesai arkadaşı daha arka arkaya arıtma alanına girdikten sonra çıkamadı. Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, baygın halde yerde yatan işçileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden, Mutlu Karataş (31), Yasin Başyiğit (23) ve Emrah Deniz'in (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

ZEHİRLENEN DİĞER İŞÇİ ENTÜBE EDİLDİ

Zehirlenen diğer işçi Enes Kayış ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Kayış'ın durumunun ağır olduğu, entübe edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, 4 işçiyi bulundukları yerden çıkaran Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli 3 itfaiye eri de içeriye oksijen tüpleriyle girmelerine rağmen sızan gazdan etkilendi. Gerede Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan itfaiye erleri Ramazan Kalem, Seyit Ahmet Aydemir ve Halim Ölmez, taburcu oldu.

Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz için, Gerede ilçesindeki Yeni Camii'de cenaze namazı kılındı. Törene, işçilerin yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Mutlu Karataş, Yunuslar köyünde ve Yasin Başyiğit de Yakakaya köyünde toprağa verildi. Emrah Deniz'in cenazesi ise eşinin memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Sızıntının sebebi ve ihmalin olup olmadığıyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda polis tarafından fabrika gece vardiyası amiri ve fabrika müdürü ile olayın tüm tanıklarının ifadeleri alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK

2022-09-26 17:58:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.