Otomobillerinin yanışını uzaktan izlediler

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Sürücü ve eşi, araçlarının yanışını uzaktan izledi.

D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde Ankara yönüne giden İsmail Tarım yönetimindeki 14 AAE 228 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden çift, aracı durdurup indi. Çevredekiler alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Çiftin yanışını uzaktan izlediği araç, kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-09-27 11:01:04



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